Клопп назвав гравців Ліверпуля, які у майбутньому можуть стати тренерами

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп виділив підопічних, які мають потенціал для тренерської кар'єри.

"Я не впевнений, чи хочуть вони цього, але англійські хлопці могли б стати тренерами. Англійські хлопці середнього віку, такі як Мілнер, Хендерсон, Лаллана.

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Вейналдум, напевно, також може зробити це. Молодші, Робертсон, можливо, Трент, але попереду ще довгий шлях! Дійсно довгий. Можливо, Ловрен хоче цього, і добре, що він може зробити це в 12 різних країнах! Дійсно, у нас є кілька хороших кандидатів. Питання в тому, чи хочуть вони цим займатись. Якщо вони справді прагнуть цього, то можуть стати тренерами", – цитує Клоппа Sky Sports.

Нагадаємо, Ліверпуль не зазнав жодної поразки у поточному сезоні АПЛ – 21 перемога і одна нічия у 22 турах.

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