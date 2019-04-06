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Клопп: Люди предпочитают, чтобы Ливерпуль играл, как Манчестер Сити

10:27 34 Читати українською
Клопп: Люди предпочитают, чтобы Ливерпуль играл, как Манчестер Сити
Юрген Клопп / ФК Ливерпуль

Главный тренер "красных" Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча чемпионата Англии между Саутгемптоном и Ливерпулем.

9’ Шейн Лонг
 
Наби Кейта 36’
Мохамед Салах 80’
Джордан Хендерсон 86’
9’ Шейн Лонг
36’ Наби Кейта
80’ Мохамед Салах
86’ Джордан Хендерсон

"Понимали что будет непросто, однако смогли победить. Сказал ребятам, что у нас есть характер. Мы сыграли организованно, высоко прессинговали, были везде, но почти каждое выбивание мяча соперником заканчивалось контратакой, нам пришлось к этому приспособиться.

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Мы работаем ради момента, а не ждем его. При счете 1:1 во втором тайме мы пошли забивать, но потом игра успокоилась. Нам все же удалось забить два замечательных гола после контратак. Салах не мог отдать пас в эпизоде ​​со своим голом, поэтому ему пришлось бежать и бежать самому. Завершение атаки мирового уровня. Я очень доволен нашим выступлением. Знали, что будет трудно победить, но все же мы это сделали.

Мы не показали футбол топ-уровня, но было важно бороться. Люди хотят, чтобы мы играли, как Манчестер Сити, но мы не можем так играть, мы играем в свой футбол. Теперь у нас 82 очка, это мощный результат для такой безумной лиги. Нам сложно потому что сейчас каждая команда настраивается на Ливерпуль. Я очень горжусь командой", – передает слова Клоппа BBC.

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Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Саутгемптон - Ливерпуль
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