Клопп: Люди предпочитают, чтобы Ливерпуль играл, как Манчестер Сити

Главный тренер "красных" Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча чемпионата Англии между Саутгемптоном и Ливерпулем.

"Понимали что будет непросто, однако смогли победить. Сказал ребятам, что у нас есть характер. Мы сыграли организованно, высоко прессинговали, были везде, но почти каждое выбивание мяча соперником заканчивалось контратакой, нам пришлось к этому приспособиться.

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Мы работаем ради момента, а не ждем его. При счете 1:1 во втором тайме мы пошли забивать, но потом игра успокоилась. Нам все же удалось забить два замечательных гола после контратак. Салах не мог отдать пас в эпизоде ​​со своим голом, поэтому ему пришлось бежать и бежать самому. Завершение атаки мирового уровня. Я очень доволен нашим выступлением. Знали, что будет трудно победить, но все же мы это сделали.

Мы не показали футбол топ-уровня, но было важно бороться. Люди хотят, чтобы мы играли, как Манчестер Сити, но мы не можем так играть, мы играем в свой футбол. Теперь у нас 82 очка, это мощный результат для такой безумной лиги. Нам сложно потому что сейчас каждая команда настраивается на Ливерпуль. Я очень горжусь командой", – передает слова Клоппа BBC.

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