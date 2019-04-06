toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ САУТГЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ

Клопп: Люди воліють, щоб Ліверпуль грав, як Манчестер Сіті

10:23 320 Читать на русском
Клопп: Люди воліють, щоб Ліверпуль грав, як Манчестер Сіті
Юрген Клопп / ФК Ліверпуль

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп поділився враженнями від матчу чемпіонату Англії між Саутгемптоном і Ліверпулем.

9’ Шейн Лонг
 
Набі Кейта 36’
Мохамед Салах 80’
Джордан Хендерсон 86’
9’ Шейн Лонг
36’ Набі Кейта
80’ Мохамед Салах
86’ Джордан Хендерсон

"Розуміли що буде непросто, однак змогли перемогти. Сказав хлопцям, що у нас є характер. Ми зіграли організовано, високо пресингували, були всюди, але майже кожне вибивання м'яча суперником закінчувалося контратакою, нам довелося до цього пристосуватися.

Салах прокоментував забитий м'яч у ворота Саутгемптона, який перервав 8-матчеву гольову засуху єгиптянина

Ми працюємо заради моменту, а не чекаємо його. За рахунку 1:1 у другому таймі ми пішли забивати, але потім гра заспокоїлася. Нам все ж вдалося забити два чудових голи після контратак. Салах не міг віддати пас в епізоді зі своїм голом, тому йому довелося бігти і бігти самому. Завершення атаки світового рівня. Я дуже задоволений нашим виступом. Знали, що буде важко перемогти, але все ж ми це зробили.

Ми не показали футбол топ-рівня, але нам було важливо боротися. Люди хочуть, щоб ми грали, як Манчестер Сіті, але ми не можемо так грати, ми граємо в свій футбол. Тепер у нас 82 очки, це потужний результат для такої божевільної ліги. Нам складно тому що зараз кожна команда налаштовується на Ліверпуль. Я дуже пишаюся командою", – передає слова Клоппа BBC.

Ліверпуль переміг Саутгемптон та знову очолив турнірну таблицю АПЛ

Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Саутгемптон - Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Трансфер Азара в Реал майже узгоджений, – Marca
    Іспанія — 08:52738 Трансфер Азара в Реал майже узгоджений, – Marca
6
год
:
26
хв
Ювентус
19:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук