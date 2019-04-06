Клопп: Люди воліють, щоб Ліверпуль грав, як Манчестер Сіті

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп поділився враженнями від матчу чемпіонату Англії між Саутгемптоном і Ліверпулем.

"Розуміли що буде непросто, однак змогли перемогти. Сказав хлопцям, що у нас є характер. Ми зіграли організовано, високо пресингували, були всюди, але майже кожне вибивання м'яча суперником закінчувалося контратакою, нам довелося до цього пристосуватися.

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Ми працюємо заради моменту, а не чекаємо його. За рахунку 1:1 у другому таймі ми пішли забивати, але потім гра заспокоїлася. Нам все ж вдалося забити два чудових голи після контратак. Салах не міг віддати пас в епізоді зі своїм голом, тому йому довелося бігти і бігти самому. Завершення атаки світового рівня. Я дуже задоволений нашим виступом. Знали, що буде важко перемогти, але все ж ми це зробили.

Ми не показали футбол топ-рівня, але нам було важливо боротися. Люди хочуть, щоб ми грали, як Манчестер Сіті, але ми не можемо так грати, ми граємо в свій футбол. Тепер у нас 82 очки, це потужний результат для такої божевільної ліги. Нам складно тому що зараз кожна команда налаштовується на Ліверпуль. Я дуже пишаюся командою", – передає слова Клоппа BBC.

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