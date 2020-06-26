Клопп: Это чемпионство Ливерпуля – для Джеррарда и Далглиша

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился радостью от досрочного чемпионства в АПЛ – первого для "красных" за 30 лет.

"Это невероятно. Зная, насколько Кенни Далглиш поддерживал нас, это чемпионство – для него. Он ждал 30 лет, и это чемпионство также для Джеррарда. Ребята вами восхищаются, и благодаря большой истории клуба команду легко мотивировать.

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100 минут матча Сити были действительно напряженными, я не хотел втягивать себя в это, но невозможно, когда ты смотришь игру. Это невероятное достижение моих игроков, и я очень рад их тренировать. Я не ждал 30 лет, я здесь четыре с половиной года, но это серьезное достижение, особенно с этим трехмесячным перерывом, потому что никто не знал, сможем ли мы продолжить сезон.

Игра против Кристал Пэлас дала мне ощущение, что у нас все будет хорошо, а сегодняшняя (речь идет о матче Челси – Манчестер Сити. – примечание) – болельщикам. Я надеюсь, что они остаются дома, нам приятно стать чемпионами для них. Пандемия еще не закончена, и мы смотрели за игрой вместе в гостинице, а теперь будем наслаждаться моментом. Я знаю, что людям трудно в этот момент, но мы не могли сдерживать чувств. Мы будем наслаждаться этим с нашими болельщиками, когда сможем", – цитирует Клоппа BBC.

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