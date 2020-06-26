Клопп: Це чемпіонство Ліверпуля – для Джеррарда і Далгліша

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився радістю від дострокового чемпіонства в АПЛ – першого для "червоних" за 30 років.

"Це неймовірно. Знаючи, наскільки Кенні Далгліш підтримував нас, це чемпіонство – для нього. Він чекав 30 років, і це чемпіонство також для Джеррарда. Хлопці вами захоплюються, і завдяки великій історії клубу команду легко мотивувати.

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100 хвилин матчу Сіті були дійсно напруженими, я не хотів втягувати себе в це, але неможливо, коли ти дивишся гру. Це неймовірне досягнення моїх гравців, і я дуже радий їх тренувати. Я не чекав 30 років, я тут чотири з половиною роки, але це серйозне досягнення, особливо з цією тримісячною перервою, тому що ніхто не знав, чи зможемо ми продовжити сезон.

Гра проти Крістал Пелас дала мені відчуття, що у нас все буде добре, а сьогоднішня (йдеться про матч Челсі – Манчестер Сіті. – примітка) – уболівальникам. Я сподіваюся, що вони залишаються вдома, нам приємно стати чемпіонами для них. Пандемія ще не закінчена, і ми дивилися за грою разом в готелі, а тепер будемо насолоджуватися моментом.

Я знаю, що людям важко в цей момент, але ми не могли стримувати почуттів. Ми будемо насолоджуватися цим з нашими вболівальниками, коли зможемо", – цитує Клоппа BBC.

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