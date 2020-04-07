Клопп – о трансфере Коутиньо в Барселону: У Ливерпуля не было никаких шансов

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился воспоминаниями о переходе бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в Барселону.

"Нам было непросто, поскольку вариантов было не так много. Лаллана вылетел из-за травмы, мы потеряли двух игроков в течение небольшого периода времени. Мы не могли решить вопрос благодаря трансферу, так как времени на покупки уже не было.

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Я уважал решение Фила с первой секунды. Несколькими неделями ранее он продлил с нами контракт, но у нас не было никаких шансов против Барселоны. Коутиньо не ставил перед нами ультиматум. Поэтому с нашей стороны было честным поступком дать ему уйти", – цитирует Клоппа Mundo Deportivo.

Напомним, Коутиньо перебрался в Барселону в январе 2018 года. Сумма трансфера составила 120 млн евро, еще 40 млн Ливерпуль мог получить бонусами. Бразилец не сумел закрепиться на Камп Ноу и нынешний сезон проводит в Баварии на правах аренды.

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