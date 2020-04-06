Коутиньо может перейти в Челси – известна сумма потенциального трансфера

Лондонский клуб заинтересован в подписании бразильского вингера, на которого не слишком рассчитывают на Камп Ноу.

Филиппе Коутиньо уже этим летом может стать игроком Челси. Лондонский клуб на днях начал переговоры с бразильцем, который хочет вернуться в АПЛ. Ожидается, что Барселона согласится отпустить вингера за 80 млн евро, сообщает Evening Standard.

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В Каталонии не слишком рассчитывают на представителя сборной Бразилии, поэтому готовы отпустить его в другой клуб при условии получения адекватной компенсации. В Челси Коутиньо сможет заменить Виллиана или Педро Родригеса, которые, скорее всего, покинут лондонский клуб. Также к Филиппе проявляли интерес Тоттенхэм и Лестер.

Сезон 2019/20 бразилец проводит на правах аренды в Баварии – в его активе 9 голов и 8 ассистов в 32 матчах сезона. Несмотря на это, мюнхенский клуб не планирует выкупать права на Коутиньо за предусмотренные контрактом 120 млн евро. Напомним, в начале 2018-го вингер обошелся Барселоне в 160 млн.

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