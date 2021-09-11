Клюйверт определился с лучшим тренером для Барселоны
06:00 - Читати українською
Легенда Барселоны Патрик Клюйверт признался, что считает Рональда Кумана идеальным вариантом для каталонцев.
"Думаю, что президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта доверяет Куману.
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Если бы Рональд ушел из поста тренера Барсы, то это стало бы очень четким ответом на вопрос. Куман – это лучший тренер для Барселоны", – цитирует Клюйверта Mundo Deportivo.
Напомним, нидерландский специалист работает с первой командой "блаугранас" с августа 2020-го. Его контракт рассчитан до следующего лета.
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