"Мемфис Депай станет новым лидером Барселоны", – коротко заявил Самюэль Это'О в комментарии RMC Sport.

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Легендарный нападающий "сине-гранатовых" Патрик Клюйверт поддержал коллегу, ведь тоже видит в нидерландце будущее: "Он очень хорошо работает в отборе. Депай может взять все на себя".

К слову, Мемфис перебрался на Камп Ноу этим летом на правах свободного агента из Лиона. В нынешнем сезоне Ла Лиги он уже провел три поединка, записав в свой актив два гола и один ассист.

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