Клюйверт визначився з найкращим тренером для Барселони
06:00 - Читать на русском
Легенда Барселони Патрік Клюйверт зізнався, що вважає Рональда Кумана ідеальним варіантом для каталонців.
"Думаю, що президент "синьо-гранатових" Жоан Лапорта довіряє Куману.
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Якби Рональд пішов з поста тренера Барси, то це стало б дуже чіткою відповіддю на запитання. Куман – це найкращий тренер для Барселони", – цитує Клюйверта Mundo Deportivo.
Нагадаємо, нідерландський фахівець працює з першою командою "блаугранас" зі серпня 2020-го. Його контракт розрахований до наступного літа.
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