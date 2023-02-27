58-летний немец стал новым главным тренером Южной Кореи, передает пресс-служба футбольной ассоциации . Детали контракта пока остаются в секрете.

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Известно, что задачей Клинсманна будет вывести сборную на чемпионат мира 2026 года. Он прибудет в Сеул на следующей неделе, чтобы готовить команду к матчу с Колумбией, который состоится 24 марта.

В карьере Юргена это третье назначение на должность коуча национальных команд. Ранее он тренировал Германию (2004-2006 годы) и США (2011-2016 годы), с которой выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ. На клубном уровне возглавлял Баварию и Герту.

Заметим, что предыдущим наставником Южной Кореи был Паулу Бенту, которого уволили после вылета от Бразилии (1:4) в 1/8 финала ЧМ-2022.

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