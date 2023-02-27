58-річний німець став новим головним тренером Південної Кореї, інформує прес-служба футбольної асоціації. Деталі контракту поки залишаються у таємниці.

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Відомо, що завданням Клінсманна буде вивести збірну на чемпіонат світу 2026 року. Він прибуде до Сеула наступного тижня, щоб готувати команду до матчу з Колумбією, який відбудеться 24 березня.

У кар'єрі Юргена це третє призначення на посаду коуча національних команд. Раніше він тренував Німеччину (2004-2006 роки) та США (2011-2016 роки), з якою вигравав Золотий кубок КОНКАКАФ. На клубному рівні очолював Баварію та Герту.

Зауважимо, що попереднім наставником Південної Кореї був Паулу Бенту, якого звільнили після вильоту від Бразилії (1:4) в 1/8 фіналу ЧС-2022.

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