Президент Олимпика Владислав Гельзин подтвердил, что у команды будет новый наставник.

Игорь Климовский покинул Олимпик, сообщает официальный сайт донецкой команды. Такое решение уже экс-тренер принял после разговора с президентом команды Владиславом Гельзиным после поражения от СК Днепр-1 (0:2).

Климовский уволен с поста главного тренера Олимпика, – СМИ

Климовский присоединился к Олимпику в 2001 году – специалист в течение 18 лет работал с молодежными составами дончан. Дважды исполнял обязанности главного тренера команды – в апреле 2019 г. (после отставки Вячеслава Шевчука) и октябре 2019-го (после увольнения Жулио Сезара). 20 июля 2020 г. стал полноценным наставником Олимпика.

В клубе уже определились с преемником Климовского – новым тренером дончан станет бывший наставник сборной Украины.

"На тренерском мостике Климовского заменит Юрий Калитвинцев, который сегодня будет представлен команде в качестве нового наставника. Он заключит с Олимпиком контракт до конца следующего сезона, то есть на полтора года", – сказал Гельзин в комментарии изданию Footboom.

Напомним, последним клубом Юрия Калитвинцева было московское Динамо, которое он возглавлял с 2016 по 2017 гг. С тех пор специалист находился в творческом отпуске.

"Ребров казав: "Головне – не хвилюйтеся": герой Колоса – про вдячність Динамо, вирок від Хацкевича і Лігу чемпіонів