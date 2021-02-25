Президент Олімпіка Владислав Гельзін підтвердив, що у команди буде новий наставник.

Ігор Климовський покинув Олімпік, повідомляє офіційний сайт донецької команди. Таке рішення вже екс-тренер прийняв після розмови з президентом команди Владиславом Гельзіним після поразки від СК Дніпро-1 (0:2).

Климовський звільнений з посади головного тренера Олімпіка, – ЗМІ

Климовський приєднався до Олімпіка у 2001 році – фахівець протягом 18 років працював з молодіжними складами донеччан. Двічі виконував обов'язки головного тренера команди – у квітні 2019 року (після відставки В'ячеслава Шевчука) та жовтні 2019-го (після звільнення Жуліо Сезара). 20 липня 2020 року став повноцінним наставником Олімпіка.

У клубі вже визначились з наступником Климовського – новим тренером донеччан стане колишній наставник збірної України.

"На тренерському містку Климовського замінить Юрій Калітвінцев, який сьогодні буде представлений команді в статусі нового наставника. Він укладе з Олімпіком контракт до кінця наступного сезону, тобто, на півтора року", – сказав Гельзін у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, останнім клубом Юрія Калітвінцева було московське Динамо, яке він очолював з 2016 по 2017 рр. З того часу фахівець перебував у творчій відпустці.

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