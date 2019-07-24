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Зидан: Для Бейла ничего не изменилось, несмотря на сильный матч против Арсенала

09:28 193 Читати українською
Зидан: Для Бейла ничего не изменилось, несмотря на сильный матч против Арсенала
Зинедин Зидан / фото Реал Мадрид

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал победу в серии пенальти над Арсеналом в рамках Международного кубка чемпионов.

Товарищеские матчи
Реал Мадрид
2
2 : 2
2
Арсенал
02:00 24:07:2019
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
 

"Бейл провел великолепный матч и я рад за него так же, как и других игроков. Гарет остается с нами и продолжает работать.

Реал – Арсенал – 2:2 – видеообзор матча и серии пенальти

Но я не знаю, что случится дальше. Бейл хотел сыграть и в этот день он помог нам. Но ситуация не изменилась, Гарет покинет команду", – цитирует Зидана Goal.com.

Напомним, Реал в меньшинстве отыгрался в матче против Арсенала (2:2) и победил в серии пенальти.

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Реал – Арсенал – 2:2 – видеообзор матча и серии пенальти
08:17
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Теги
Мир Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Реал Мадрид - Арсенал
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