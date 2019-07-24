Зидан: Для Бейла ничего не изменилось, несмотря на сильный матч против Арсенала

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал победу в серии пенальти над Арсеналом в рамках Международного кубка чемпионов.

"Бейл провел великолепный матч и я рад за него так же, как и других игроков. Гарет остается с нами и продолжает работать.

Реал – Арсенал – 2:2 – видеообзор матча и серии пенальти

Но я не знаю, что случится дальше. Бейл хотел сыграть и в этот день он помог нам. Но ситуация не изменилась, Гарет покинет команду", – цитирует Зидана Goal.com.

Напомним, Реал в меньшинстве отыгрался в матче против Арсенала (2:2) и победил в серии пенальти.

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