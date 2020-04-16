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Китай определился со сроками начала сезона-2020

15:28 20 Читати українською
Китай определился со сроками начала сезона-2020
Оскар и Халк / Time24 News

Китайская Суперлига собирается дать старт сезону-2020 уже летом. Именно с Поднебесной началась пандемия коронавируса.

Чемпионат Китая начнется в июне или июле, сообщает Goal.com.

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Эти сроки – самые ранние, в которые Суперлига может взять старт. Китайская Ассоциация футбола уже разослала местным клубам рекомендации о начале подготовки к началу сезона-2020 летом. Перед этим игроки сдадут 2 тесты на коронавирус: первый – в ближайшие дни, второй – непосредственно перед стартом сезона.

Перед вспышкой пандемии COVID-19 планировалось, что чемпионат Китая стартует 22 февраля.

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