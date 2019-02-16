Киммих ворвался в тройку лучших ассистентов топ-5 чемпионатов сезона 2018/19

Защитник Баварии Йозуа Киммих может занести себе в актив матч 22-го тура Бундеслиги против Аугсбурга.

Бавария одержала волевую победу над Аугсбургом (3:2), один из ассистов отдал Йозуа Киммих.

Аугсбург – Бавария – 2:3 – видео голов и обзор матча

Таким образом, для 24-летнего защитника это была 10-я результативная передача в текущем сезоне Бундеслиги, сообщает Squawka.

Среди топ-5 чемпионатов нынешнего сезона Киммих уступает по ассистам только форварду Барселоны Лионелю Месси (12) и сравнялся с хавбеком Челси Эденлм Азаром (10).

Победа над Аугсбургом позволила мюнхенцам сократить отставание от дортмундской Боруссии до 2-х очков, у "шмелей" еще есть матч в запасе.

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