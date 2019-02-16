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Киммих ворвался в тройку лучших ассистентов топ-5 чемпионатов сезона 2018/19

09:34 16 Читати українською
Киммих ворвался в тройку лучших ассистентов топ-5 чемпионатов сезона 2018/19
Йозуа Киммих / Фото themastermindsite

Защитник Баварии Йозуа Киммих может занести себе в актив матч 22-го тура Бундеслиги против Аугсбурга.

Бавария одержала волевую победу над Аугсбургом (3:2), один из ассистов отдал Йозуа Киммих.

Аугсбург – Бавария – 2:3 – видео голов и обзор матча

Таким образом, для 24-летнего защитника это была 10-я результативная передача в текущем сезоне Бундеслиги, сообщает Squawka.

Среди топ-5 чемпионатов нынешнего сезона Киммих уступает по ассистам только форварду Барселоны Лионелю Месси (12) и сравнялся с хавбеком Челси Эденлм Азаром (10).

Победа над Аугсбургом позволила мюнхенцам сократить отставание от дортмундской Боруссии до 2-х очков, у "шмелей" еще есть матч в запасе.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто

Германия22 турSGL-арена (Аугсбург)

Аугсбург - Бавария: Пятница 15 февраля 2019

Аугсбург
Матч окончен
2 : 3
Бавария
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Теги
Бавария Бавария Германия Йозуа Киммих Йозуа Киммих Аугсбург - Бавария Лионель Месси Лионель Месси Эден Азар Эден Азар
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