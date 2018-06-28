Киммих: Мы играли слишком осторожно против Южной Кореи

Защитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал сенсационный вылет своей команды с ЧМ-2018.

"Наверное, тренер прав, говоря, что нам не хватило легкости. Во втором тайме нам не хватило гола. Думаю, даже одного забитого мяча хватило бы, чтобы пройти дальше. Не знаю, связано ли подобное выступление с товарищескими матчами. Факт в том, что здесь, на чемпионате мира, мы не показали хорошей игры.

"Какая-то подделка сборной Германии". Катастрофическое фиаско Бундестим на ЧМ-2018 – разрушительная реакция соцсетей

Лично я хотел бы, чтобы Йоахим Лев остался в сборной. Сложно сейчас анализировать игру с Южной Кореей. Возможно, в первом тайме мы играли не очень смело, слишком осторожно и создали не так много моментов, как хотелось бы. Не хватало последнего паса. Во втором тайме игра была лучше, мы создали несколько хороших моментов, но не реализовали их. Может, нам просто не повезло. В раздевалке тренер не сказал нам ничего", – цитирует Киммиха издание championat.