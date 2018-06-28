Кімміх: Ми грали надто обережно проти Південної Кореї

Захисник збірної Німеччини Йозуа Кімміх прокоментував сенсаційний виліт своєї команди з ЧС-2018.

"Напевно, тренер правий, кажучи, що нам не вистачило легкості. У другому таймі нам не вистачило гола. Думаю, навіть одного забитого м'яча вистачило б, щоб пройти далі. Не знаю, чи пов'язаний подібний виступ з товариськими матчами. Факт в тому, що тут, на чемпіонаті світу, ми не показали гарної гри.

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Особисто я хотів би, щоб Йоахім Льов залишився в збірній. Складно зараз аналізувати гру з Південною Кореєю. Можливо, в першому таймі ми грали не дуже сміливо, надто обережно і створили не так багато моментів, як хотілося б. Не вистачало останнього пасу. У другому таймі гра була краще, ми створили кілька хороших моментів, але не реалізували їх. Може, нам просто не пощастило. У роздягальні тренер не сказав нам нічого", – цитує Кімміха видання championat.