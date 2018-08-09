Кепа прибув у Лондон та підписав довготривалий контракт з Челсі

Лондонський Челсі офіційно підписав 7-річну угоду з 23-річним голкіпером Кепою Аррізабалагою.

Голкіпер Кепа прибув у розташування Челсі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Топ-10 найдорожчих голкіперів в історії: Кепа сенсаційно вийшов у лідери

Контракт з 23-річним іспанцем укладений аж на 7 років.

"Це дуже важливе рішення для мене, для моєї кар'єри, а також для мого особистого життя.

Дуже радий приєднатися до Челсі, який повірив у мене. Сподіваюся виграти з новим клубом всі можливі титули", – прокоментував свій перехід сам голкіпер.

Зазначимо, що Кепа став найдорожчим голкіпером та найдорожчим іспанцем в історії футболу, Челсі заплатив Атлетіку Більбао за нього 80 млн євро.

Як змінилась АПЛ за 26 років: від 13-ти легіонерів до 356-ти, засилля іноземних власників, букмекери витісняють пиво