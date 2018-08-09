Кепа прибув у Лондон та підписав довготривалий контракт з Челсі

Лондонський Челсі офіційно підписав 7-річну угоду з 23-річним голкіпером Кепою Аррізабалагою.
Голкіпер Кепа прибув у розташування Челсі, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Контракт з 23-річним іспанцем укладений аж на 7 років.
"Це дуже важливе рішення для мене, для моєї кар'єри, а також для мого особистого життя.
Дуже радий приєднатися до Челсі, який повірив у мене. Сподіваюся виграти з новим клубом всі можливі титули", – прокоментував свій перехід сам голкіпер.
Зазначимо, що Кепа став найдорожчим голкіпером та найдорожчим іспанцем в історії футболу, Челсі заплатив Атлетіку Більбао за нього 80 млн євро.
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