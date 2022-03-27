Нещодавно Томаш Кендзьора перейшов у Лех, за який виступатиме до завершення сезону 2021/22. Андерлехт, як і Лілль, теж хотів підписати 27-річного поляка, але той обрав рідний клуб.

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Втім, влітку бельгійці можуть повернутися до варіанту з трансфером Томаша, контракт якого з Динамо розрахований до літа 2024-го. Основний правий оборонець Міхаель Мурільйо цілком може піти на підвищення. Відповідно, столичний клуб змушений буде шукати заміну. Кендзьора – один із варіантів, повідомляє Voetbal nieuws.

До слова, після 32-х турів Андерлехт посідає 5 місце в чемпіонаті Бельгії.

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