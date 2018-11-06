Кендзера вызван в сборную Польши на матчи против Чехии и Португалии

Защитник Динамо Томаш Кендзера получил вызов в сборную Польши на спарринг против Чехии и игру Лиги наций против Португалии.

Польский футбольный союз на своем официальном сайте опубликовал заявку на товарищеский матч против Чехии и поединок Лиги наций против Португалии.

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В списке находится защитник киевского Динамо Томаш Кендзера, который успел отличиться голом-красавцем в ворота Ренна в матче 3 тура группового этапа Лиги Европы.

Матч с Португалией уже ничего не решает для поляков, ведь они стали первой сборной в истории Лиги наций, которая вылетела в низший дивизион.