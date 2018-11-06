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Кендзьора викликаний у збірну Польщі на матчі проти Чехії та Португалії

17:58 362 Читать на русском
Кендзьора викликаний у збірну Польщі на матчі проти Чехії та Португалії
Томаш Кендзьора / Польський футбольний союз

Захисник Динамо Томаш Кендзьора отримав виклик до збірної Польщі на спаринг проти Чехії та гру Ліги націй проти Португалії.

Польський футбольний союз на своєму офіційному сайті опублікував заявку на товариський матч проти Чехії та поєдинок Ліги націй проти Португалії.

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У списку знаходиться захисник київського Динамо Томаш Кендзьора, який встиг відзначитись голом-красенем у ворота Ренна в матчі 3 туру групового етапу Ліги Європи.

Матч із Португалією вже нічого не вирішує для поляків, адже вони стали першою збірною в історії Ліги націй, яка вилетіла в нижчий дивізіон.

Ліга націй6 тур

Португалія - Польща: Вівторок 20 листопада 2018

Португалія
до матчу
14
дн
:
2
год
:
48
хв
Польща
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Ліга націй Португалія - Польща Польща Польща
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