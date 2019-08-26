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Воспитанник Динамо Лисовой, который сменил гражданство, заявил о желании выступать за сборную России

14:12 186 Читати українською
Воспитанник Динамо Лисовой, который сменил гражданство, заявил о желании выступать за сборную России
Даниил Лисовой / Арсенал Тула

Полузащитник тульского Арсенала Даниил Лисовой рассказал о потенциальном вызове в сборную России.

"Сыграть за сборную России? Ну а кто об этом не мечтает? Было бы неправильно не ставить такую ​​цель. В юниорскую сборную уже вызывался, надеюсь, вызовут и в молодежную.

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Будучи игроком Арсенала, с командой U-20 провел 7-8 неофициальных матчей, они давали тренерам представление о кандидатах в молодежку. Отборочный цикл Евро-2021 начнется уже в сентябре.

Я родился в Москве, но Киев мне роднее. Он меня воспитал в футбольном плане, школу закончил, там семья и друзья. Отпуск нравится проводить дома. Очень люблю Киев – центр, Крещатик, правый берег Днепра. Владею ли украинским языком? В совершенстве", – цитирует Лисового официальный сайт тульского Арсенала.

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