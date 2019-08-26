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Кендзьора викликаний у збірну Польщі

19:50 124 Читать на русском
Кендзьора викликаний у збірну Польщі
Томаш Кендзьора / Sport Dziennik

Головний тренер збірної Польщі Єжи Бженчек викликав захисника Динамо Томаша Кендзьору на матчі відбору Євро-2020.

Захисник Динамо Томаш Кендзьора отримав виклик до лав збірної Польщі на матчі відбіркового циклу Євро-2020 проти Словенії та Австрії.

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Варто зазначити, що поляк може зіграти проти свого одноклубника і товариша Беньяміна Вербіча, якщо той отримає виклик у словенську національну команду.

Матч проти Словенії відбудеться 6 вересня, проти Австрії – 9. Поляки наразі впевнено лідирують у турнірній таблиці, набравши 12 очок.

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Теги
Динамо Динамо Польща Польща Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Євро-2020
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