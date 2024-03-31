В воскресенье 27-й тур чемпионата Германии закрывали три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 27-й тур

Аугсбург – Кельн – 1:1

Голы: Майер, 18 – Зельке, 33

Штутгарт – Хайденхайм – начало матча в 18:30

Бохум – Дармштадт – начало матча в 20:30

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В первом матче дня Аугсбург принимал Кельн. Спокойное начало игры ознаменовалось голом хозяев еще до середины тайма: после вбрасывания из-за боковой мяч прилетел в штрафную к Майеру и тот резко пробил в ближний угол, забив во втором матче подряд.

На 33-й минуте Адамян получил мяч на левом фланге, прошел на скорости в штрафную, ворвался во вратарскую и... отдал справа на Зельке, который и восстановил статус-кво. Второй тайм прошел почти без моментов и все завершилось боевой ничьей.

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