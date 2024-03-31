У неділю 27-й тур чемпіонату Німеччини закривали три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 27-й тур

Аугсбург – Кельн – 1:1

Голи: Майєр, 18 – Зельке, 33

Штутгарт – Хайденхайм – початок матчу о 18:30

Бохум – Дармштадт – початок матчу о 20:30

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У першому матчі дня Аугсбург приймав Кельн. Спокійний початок гри ознаменувався голом господарів ще до середини тайму: після вкидання з-за бокової м'яч прилетів у штрафний до Майєра і той різко пробив у ближній кут, забивши у другому матчі поспіль.

На 33-й хвилині Адамян отримав м'яч на лівому фланзі, пройшов на швидкості до штрафного, увірвався у воротарський і... віддав праворуч на Зельке, який і відновив статус-кво. Другий тайм минув майже без моментів і все завершилось бойовою нічиєю.

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