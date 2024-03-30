В субботу 27-й тур чемпионата Германии стартовал с нескольких матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 27-й тур

Байер – Хоффенхайм – 2:1

Голы: Андрих, 88, Шик, 90+1 – Байер, 33

Боруссия М – Фрайбург – 0:3

Голы: Грегорич, 7, Рёль, 47, Доан, 58

Вердер – Вольфсбург – 0:2

Голы: Лакруа, 45+4, Майер, 84

Удаления: Юнг, 43 (красная карточка) – Лакруа, 76 (красная карточка)

Айнтрахт – Унион Берлин – 0:0

РБ Лейпциг – Майнц – 0:0

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Байер был близок к первому поражению в сезоне в матче с Хоффенхаймом, но снова магия последних минут спасла команду Хаби Алонсо от фиаско. Пропустив в середине первого тайма, леверкузенцы с трудом пытались отыграться, но мяч упорно не лез в ворота (статистика более чем красноречива – 36 ударов против 6).

В конце концов за 2 минуты до конца матча Андрих сумел восстановить статус-кво, а уже в добавленное время Шик принес очередную победу "фармацевтам", которые теперь имеют 13-очковый отрыв от Баварии (мюнхенцы свой поединок сыграют позже).

Фрайбург на выезде разгромил менхенгладбахскую Боруссию. Три сухих гола в ворота "жеребцов" оставили их во второй части турнирной таблицы. В свою очередь подопечные Кристиана Штрайха вплотную приблизились к зоне еврокубков.

Продолжает идти на дно Вердер. Бременцы на своем поле неожиданно проиграли Вольфсбургу, увеличив серию поражений до четырех матчей. Хозяева с конца первого тайма играли в меньшинстве (успев пропустить гол в раздевалку), однако в середину второго тайма арбитр выровнял составы, удалив Лакруа. Это, к сожалению, не помогло Вердеру, а наоборот разозлило "волков", которые забили второй раз, поставив жирную точку на надеждах соперника спасти хотя бы ничью.

Еще два матча завершились без голов: Айнтрахт не нашел аргументов против берлинского Униона, а РБ Лейпциг разошелся миром с Майнцом.

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