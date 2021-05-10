"Ветеран донецкого Шахтера Валерий Рудаков в честь 45-летия со дня матча "горняков" против Ювентуса попросил Руслана Малиновского, чтобы тот передал ему футболку Джорджо Кьеллини с автографами всех действующих футболистов туринского клуба.

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Кьеллини в раздевалке попросил автографы у всех игроков "Старой синьоры", которые в этот момент там находились и передал эту футболку Малиновскому. Украинец в свою очередь передал ее Рудакову", – рассказал Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, в сезоне 1976/77 в 1/8 финала Кубка УЕФА Шахтер в первом матче уступил Ювентусу на выезде 3:0, а дома смог обыграть туринцев 1:0.

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