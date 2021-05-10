"У нас сломался Мораес. Это большая потеря для клуба. С Тайсоном возникла такая ситуация. Это были ключевые игроки. Коноплянка у нас сломан. Опытные игроки не в состоянии были помочь. Это проблема.

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А то, что, допустим, старики не пускают молодежь... Ну, молодежь, как правило, не любит спрашивать разрешения у стариков.

Шахтер несколько лет не делает покупок на рынке. Возможно кто-то и нужен в нападении. Но когда не было Мораеса, был Дентиньо с Реалом, и мы провели очень качественную игру. Мы выиграли, а Дентиньо показал себя на высшем уровне.

В то же время есть молодые игроки, есть Фернандо, у которого если пойдет игра, поверьте на слово, он в ближайший год может стоить сто миллионов. У него все для этого есть. Он может стоить один миллион, а может стоить сто – все зависит от него. Но я хотел бы, чтобы он стоил двести и чтобы он был в Шахтере", – цитирует Ахметова официальный сайт Шахтера со ссылкой на программу "Великий футбол".

Напомним, 22-летний Фернандо в текущем сезоне провел в составе "горняков" 23 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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