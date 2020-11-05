Ліга Європи, груповий етап, 3-й тур

Група E

Омонія – Гранада – 0:2

Голи: Еррера, 4, Чаріс, 64

Вилучення: Дюріш, 41 (О)

ПАОК – ПСВ – 4:1

Голи: Шваб, 47, Живчковіч, 56, 66, Цоліс, 58 – Захаві, 21 (пен.)

Група F

Рієка – Наполі – 1:2

Голи: Муріч, 13 – Демме, 43, Браут, 62 (аг.)

Реал Сосьєдад – АЗ – 1:0

Гол: Порту, 58

Група I

Сівасспор – Карабах – 2:0

Голи: Османпаша, 11, Кайоде, 88

Група J

Лудогорець – Тоттенхем – 1:3

Голи: Кешерю, 50 – Кейн, 13 Моура, 33, Ло Чельсо, 62

Кейн відзначився 200-м голом у ювілейному матчі за Тоттенхем

Омонія у рідних стінах не змогла нічого протиставити Гранаді. Іспанці на класі відвантажили супернику 2 м'ячі без відповіді і залишились лідером групи E. В іншій зустрічі цього квартету ПАОК приймав ПСВ. До свистка на перерву гості повели у рахунку чим не на жарт розізлили греків. У другому таймі господарі просто знищили суперника 4-ма голами та піднялись на другу сходинку групи.

Хорватська Рієка, яка не пропустила Колос у груповий етап ЛЄ, перевірила свої сили на фоні Наполі. Господарям навіть вдалось відкрити рахунок у зустрічі, але цьому запал хорватів завершився. Гравці Наполі спокійно відповіли супернику двома м'ячами і завдяки мінімальній перемозі продовжують очолювати квартет F. У паралельному матчі групи змагались Реал Сосьєдад та АЗ. Долю поєдинку вирішив єдиний гол іспанців на початку другого тайму, хоча моментів у господарів було вдосталь.

Сівасспор швидким голом вийшов вперед у зустрічі з Карабахом та старався контролювати гру. Перед фінальним свистком подвоїв перевагу турків нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде, який захищає кольори Сівасспора на правах оренди.

Тоттенхем без особливих зусиль переграв на виїзді Лудогорець. Лондонці тричі відзначились у воротах суперника. Варто відзначити, що один з м'ячів забив Харрі Кейн, який проводив 300-й поєдинок за "шпор", а гол для нього став 200-м у футболці Тоттенхема. Щоб не розчаровувати болгарських фанатів, Лудогорець зумів відповісти представнику АПЛ голом престижу.

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