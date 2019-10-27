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Кейн назвал залог успеха в матче против Ливерпуля

14:07 48 Читати українською
Кейн назвал залог успеха в матче против Ливерпуля
Харри Кейн / Getty images

Форвард лондонского Тоттенхэма Харри Кейн поделился ожиданиями накануне выездного матча 10-го тура АПЛ против Ливерпуля.

 

"Нас ожидает непростая игра. Но мы уже находились в подобных ситуациях и добивались положительного результата. Нужно просто сосредоточиться и сделать свою работу как надо. Ливерпуль не является непобедимым. В матчах с такими соперниками на первый план должны выходить энергичность и самоотдача. Побеждает тот, кто больше работает и выкладывается на поле", – приводит слова Кейна Daily Mail.

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Напомним, матч Ливерпуль – Тоттенхэм состоится сегодня, 27 октября, в Ливерпуле на стадионе Энфилд в 18:30 по киевскому времени. Тоттенхэм находится на десятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от Ливерпуля на 13 очков.

Кейн в текущем сезоне провел в АПЛ девять матчей, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Харри Кейн Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм Ливерпуль - Тоттенхэм
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