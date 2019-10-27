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Кейн назвав запоруку успіху у матчі проти Ліверпуля

14:03 93 Читать на русском
Кейн назвав запоруку успіху у матчі проти Ліверпуля
Харрі Кейн / Getty images

Форвард лондонського Тоттенхема Харрі Кейн поділився очікуваннями напередодні виїзного матчу 10-го туру АПЛ проти Ліверпуля.

 

"Нас очікує непроста гра. Але ми вже перебували у подібних ситуаціях і домагалися позитивного результату. Потрібно просто зосередитися і зробити свою роботу як треба. Ліверпуль не є непереможним. У матчах з такими суперниками на перший план повинні виходити енергійність і самовіддача. Перемагає той, хто більше працює і викладається на полі", – наводить слова Кейна Daily Mail.

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Нагадаємо, матч Ліверпуль – Тоттенхем відбудеться сьогодні, 27 жовтня, у Ліверпулі на стадіоні Енфілд о 18:30 за київським часом. Тоттенхем знаходиться на десятому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, відстаючи від Ліверпуля на 13 очок.

Кейн у поточному сезоні провів в АПЛ дев'ять матчів, забив п'ять м'ячів і віддав одну результативну передачу.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Харрі Кейн Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем Ліверпуль - Тоттенхем
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