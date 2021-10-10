Нападающий сборной Англии Харри Кейн оценил победу над Андоррой, не забыв упомянуть об историческом составе судейской бригады.

Впервые в истории поединок сборной Англии обслуживала женская бригада арбитров, которая состояла из Екатерины Монзуль, Марины Стрелецкой и Светланы Грушко. Четверым арбитром был Денис Шурман, а за VAR отвечала Стефани Фраппар.

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"Впервые игру сборной Англии судила женщина, и этот случай должен стать первым из многих. Мы вошли в историю и стали на шаг ближе к ЧМ-2022", – написал Кейн в Twitter.

Заметим, главный бомбардир сборной Англии не сыграл против Андорры, просидев весь матч на скамейке запасных. Однако это не помешало подопечным Саутгейта победить 5:0 и оторваться от Албании на 4 очка.

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