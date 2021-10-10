Сборная Андорры принимала Англию в рамках отбора к ЧМ-2022. Смотрите видео голов на Футбол 24.

Финалист Евро-2020 не стеснялся своего статуса гостя в матче с Андоррой и уничтожил соперника 5-ю голами без ответа.

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Подопечные Саутгейта забивали мячи на любой вкус. Поединок обслуживала украинская арбитр Екатерина Монзуль, которая вовремя гасила страсти на поле, не стесняясь раздавать английским звездам предупреждения. А в конце матча рефери назначила пенальти в ворота хозяев.

Англия почти гарантировала себе первое место в группе I, Андорра остается на 5-й строчке.

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