"Очень хороший стадион и хорошее поле. О городе пока не могу ничего сказать, ведь мы прибыли только днем. Счастливы быть здесь, наслаждаться атмосферой.

СК Днепр-1 – Вадуц: у украинцев таинственные кадровые потери перед матчем Лиги конференций

Я видел матчи СК Днепр-1 в Лиге конференций и чемпионате. Ключевым игроком считаю №7, кажется, его фамилия Довник. Он играет за национальную сборную, очень сильный физически и технически, быстрый. Хороший игрок. Думаю, мы услышим о нем в следующем году в Европе.

Сравнить СК Днепр-1 с АЗ? Очень трудно сравнивать, ведь в Лиге конференций и чемпионате был разный футбол. Я видел первый матч СК Днепр-1 против Алкмаара, где наш соперник играл в защитном стиле. В то же время, в поединках чемпионата и против Аполлона он играл в очень хороший комбинационный футбол, был очень сильным в билд-апе.

Считаю, СК Днепр-1 является таким же по силе, как Алкмаар. Они играют в похожий футбол, когда атакующие игроки в любой момент могут преподнести сюрприз. Они любят комбинационный футбол с короткими передачами посередине. Мы будем готовы к этому. Я объяснил команде, как они должны поступать. У нас есть идея, как играть. Посмотрим, хороша она или нет", – цитирует Манджаратти сайт днепрян .

Коллектив из Лихтенштейна набрал одно очко за два тура, подопечные Кучера имеют в своем активе одну победу. Встреча состоится сегодня, 6 октября, в 19:45.

СК Днепр-1 – Вадуц: анонс матча Лиги конференций