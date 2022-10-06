"Дуже гарний стадіон та хороше поле. Про місто поки не можу нічого сказати, адже ми прибули лише вдень. Щасливі бути тут, насолоджуватися атмосферою.

СК Дніпро-1 – Вадуц: в українців таємничі кадрові втрати перед матчем Ліги конференцій

Я бачив матчі СК Дніпро-1 у Лізі конференцій та в чемпіонаті. Ключовим гравцем вважаю №7, здається, його прізвище Довнік. Він грає за національну збірну, є дуже сильним фізично та технічно, швидкий. Хороший гравець. Вважаю, ми почуємо про нього наступного року у Європі.

Порівняти СК Дніпро-1 з АЗ? Дуже важко порівнювати, адже у Лізі конференцій та у чемпіонаті був різний футбол. Я бачив перший матч СК Дніпро-1 проти Алкмаара, де наш суперник грав у захисному стилі. Водночас у поєдинках чемпіонату та проти Аполлона він грав у дуже хороший комбінаційний футбол, був дуже сильним у білд-апі.

Вважаю, СК Дніпро-1 є таким самим за силою, як Алкмаар. Вони грають у схожий футбол, коли атакувальні гравці у будь-який момент можуть зробити сюрприз. Вони полюбляють комбінаційний футбол з короткими передачами у середині. Ми будемо готові до цього. Я пояснив команді, як вони мають діяти. У нас є ідея, як грати. Подивимось, добра вона чи ні", – цитує Манджаратті сайт дніпрян.

Колектив із Ліхтенштейна набрав одне очко за два тури, підопічні Кучера мають у своєму активі одну перемогу. Зустріч відбудеться сьогодні, 6 жовтня, о 19:45.

СК Дніпро-1 – Вадуц: анонс матчу Ліги конференцій

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