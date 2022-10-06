После двух поражений от АЕКа в квалификации к Лиге Европы все болельщики и эксперты отнеслись к перспективам СК Днепра-1 с большим скепсисом. На неофициальном сайте Днепра даже опубликовали претензии к Сергею Красникову, в которых проехались по Александру Кучеру – мол, хороший парень не профессия. Впрочем, потом команду понесло.

Днепровцы в эффектном стиле разгромили Динамо в Киеве, после чего одержали еще три победы. За четыре тура "спортклубовцы" набрали 12 очков и забили 11 голов при нуле пропущенных, а по показателю ожидаемых голов коллектив почти вырвался в лидеры УПЛ. В Лиге конференций тоже всё приятно – поражение от АЗ случилось при равной игре, а кипрский Аполлон в предыдущем туре разнесли со счетом 3:1 на его поле.

В игровом плане также все достаточно симпатично. Подопечные Александра Кучера создают моменты в позиционных атаках, вскрывая слабости соперника через грамотные перемещения и перепасовки. Система работает, хотя за блестящим фасадом можно найти и проблемы. В частности, не всё идеально работает в защите, да и в атаке СК Днепр-1 отчасти оверперформит.

Именно в таком состоянии команда подходит к битве с главной сенсацией летнего этапа еврокубков. Вадуц, выступающий во второй швейцарской Лиге, умудрился пройти всю квалификацию и выбить на своем пути венский Рапид. Лихтеншейнцы впервые в истории княжества вышли в группу. Красиво!

К сожалению для подопечных Алессандро Манджарратти, дальше все пошло не так эффектно. В чемпионате Вадуц идет девятым (а всего в лиге 10 мест) – команда расписала 4 ничьи и потерпела 5 поражений при разнице голов 11:20. В Лиге конференций удалось дебютировать с 0:0 против Аполлона, но дальше случился разгром от АЗ (1:4). Словом, сенсационный новичок еврокубков находится в кризисе. Идеальный момент для СК Днепр-1, чтобы набрать 6 очков.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Бюхель (Вадуц)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Вадуц

СК Днепр-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Бабенко, Бланко – Гуцуляк, Пихаленок, Амаш – Довбик

Вадуц: Шанд – Гассер, Изик, Трабер – Ульрих, Гаич, Добрас, Хаслер, Гельзер – Чичек – Сасере

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

СК Днепр-1 не стоит рассчитывать на легкую прогулку. Даже если лихтенштейнцы мало что создадут в атаке, они всегда могут упереться в оборонительном блоке 3-5-2 – с Аполлоном это сработало. Впрочем, "спортклубовцы" уверенно били киприотов, а схема 3-5-2 не помешала разгромить Львов.

Вадуц выглядит слишком уязвимым. Ставим на победу СК Днепра-1.