Казаки в центре Львова – Рух анонсировал поединок против Металлурга колоритным видео

Перволиговый Рух готовится к матчу 22-го тура с запорожским Металлургом.

Пресс-служба львовского клуба подготовила специальный промо-ролик к первому домашнему матчу команды после выхода из карантина.

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Главными действующими лицами стали казаки во главе с техническим директором Руха Тарасом Гордиенко, которого болельщики могут помнить по работе на аналогичной должности в Карпатах.

К слову, поединок 22-го тура Первой лиги Рух – МФК Металлург состоится в субботу, 4 июля, в Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича. Начало в 18:00. Добавим, что львовский клуб находится среди лучших команд первенства, а по потерянным очкам вообще претендует на единоличное лидерство в турнирной таблице.

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