Козаки у центрі Львова – Рух анонсував поєдинок проти Металурга колоритним відео

Першоліговий Рух готується до матчу 22-го туру із запорізьким Металургом.

Прес-служба львівського клубу підготувала спеціальний промо-ролик до першого домашнього матчу команди після виходу з карантину.

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Головними дійовими особами стали козаки на чолі з технічним директором Руха Тарасом Гордієнком, якого уболівальники можуть пам'ятати по роботі на аналогічній посаді в Карпатах.

До слова, поєдинок 22-го туру Першої ліги Рух – МФК Металург відбудеться у суботу, 4 липня, у Винниках на стадіоні імені Богдана Маркевича. Початок матчу о 18:00. Додамо, що львівський клуб перебуває серед найкращих команд першості, а за втраченими очками взагалі претендує на одноосібне лідерство в турнірній таблиці.

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