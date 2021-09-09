"Защитник сборной Казахстана и Тобола Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест. Не знаю, когда это произошло, но именно по этой причине футболист не принимал участия в прошлом матче с Боснией.

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Пока неизвестно, какое запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе Валиуллина и после какого матча эта проба была взята, но, по моей информации, все плохо", – написал журналист Айдын Кожахмет в своем Telegram-канале.

Напомним, именно дубль Валиуллина в ворота Андрея Пятова лишил Украину двух очков в квалификации к ЧМ-2022.

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