"Захисник збірної Казахстану і Тобола Руслан Валіуллін здав позитивний допінг-тест. Не знаю, коли це сталося, але саме з цієї причини футболіст не брав участі в минулому матчі з Боснією.

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Поки невідомо, яке заборонена речовина була виявлена ​​в допінг-пробі Валиуллина і після якого матчу ця проба була взята, але, за моєю інформацією, все погано", – написав журналіст Айдин Кожахмет у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, саме дубль Валіулліна у ворота Андрія Пятова позбавив Україну двох очок у кваліфікації до ЧС-2022.

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