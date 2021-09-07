Босния и Герцеговина принимала Казахстан в очередном матче отборочного цикла ЧМ-2022. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Босния начала с натиска. Пробивали Пьянич и Джеко – очень неточно. Эдин продолжил пристрелку, поэтому на 18 минуте создал первый по-настоящему опасный момент – из пределов штрафной послал мяч над перекладиной. Проходит несколько минут и форвард Интера стреляет уже рядом со штангой. Игорь Шацкий, голкипер Казахстана, серьезно вступил в игру аж на 36 минуте, потянув опасный удар Демировича.

Выдержав штурм, гости под занавес первого тайма даже огрызнулись. Васильев пытался перебросить Шехича с дальнего расстояния – неточно. Кроме того, пробивал этнический украинец Малый, но его удар заблокировали.

Перед вторым таймом Ивайло Петев, наставник хозяев, снял с игры левого латераля Колашинаца, выпустив вместо него лондонского "канонира" Эльдара Чивича. Но его команда быстро... пропустила! Казахстан заработал угловой, Тагиберген подал прямо на голову Куата, который с близкого расстояния расстрелял ворота – 0:1.

Босния ответила очередным ударом Демировича – голкипер на месте. А вот нервы сдают в Джеко – ветеран получает желтую карточку. Предупреждение Эдина не подкосило. На 71 минуте, во время углового, он заставил оппонента сфолить. После просмотра VAR арбитр таки назначил пенальти в ворота Шацкого. Пьянич реализовал наказание, выровняв счет – 1:1.

Казахстан держался из последних сил. Но как раз после двух замен, выполненных Байсуфиновим, гости пропустили во второй раз. Лука Менало мог стать героем Боснии: удачно пробил головой за 4 минуты до окончания основного времени. Но это же Казахстан! Штрафной удар на последних добавленных минутах – 2:2!!! Обе команды набирают по третьему очку. В Украины и Финляндии – по 5. Франция далеко впереди – 12 баллов.

Франция уверенно победила Финляндию благодаря дублю Гризманна – Антуан догнал Платини в списке бомбардиров "Ле Блё"