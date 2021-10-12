Финны имели ощутимое преимущество, но забить смогли лишь перед свистком на перерыв. Защитники Казахстана любезно подарили мяч Пукки, а тот не простил. Форвард Норвича почти сразу забил во второй раз, но перед этим залез в маленький офсайд.

Финляндия одолела Казахстан и догнала Украину в отборе к ЧМ-2022 – Пукки сделал результат и побил рекорд Литманена

Дубль никуда от Пукки не делся. Уже во втором тайме бомбардир Финляндии избежал офсайда и удачно сыграл на добивании. Гости уверенно довели матч до конца, показав Украине, как побеждать Казахстан. Подопечные Канервы с 8 очками догнали "сине-желтых" в таблице группы D.