Полчаса сонного футбола

Старт встречи получился очень скучным и совсем не зрелищным. Финляндия взяла мяч под контроль, но не могла ничего создать. Казахи не пускали гостей в свою штрафную площадь и легко обрывали нехитрые комбинации соперника. Камара и Лод ошибались в простых ситуациях, не могли отдать качественную передачу.

Финны довели владение до 75%, однако Казахстан в своих контрвыпадах выглядел даже острее. Дальний удар Куата хоть как-то освежил игру – мяч разминулся со штангой. Со временем хозяева выровняли владение, но моментов также не создавали. За первые полчаса встречи команды на двоих нанесли три удара.

Мощная концовка тайма от финнов

Стало интересно ближе к перерыву. У Финляндии начали проходить быстрые атаки. Партнеры дважды вывели на удар Гранлунда – правый защитник активно подключался в штрафную площадь. Первый его выстрел был неточным, а второй пришелся в перекладину.

На последней минуте первого тайма суоми вышли вперед. Лод со второй попытки забросил на Пукки, а тот грамотно сыграл корпусом и пробил мимо голкипера. В компенсированное время Теему оформил дубль, но арбитры отменили гол из-за маленького офсайда.

Пукки побил рекорд Литманена

Финляндия мощно начала второй тайм и быстро удвоила преимущество. Три удара в одной атаке: попытку Лода заблокировали, выстрел Ниссиля взял голкипер, а Пукки добил мяч в пустые ворота. Этот гол стал для Теему 33-м за сборную. Он стал лучшим бомбардиром в истории Финляндии, обойдя Яри Литманена.

Финляндия мощнее провела вторую половину встречи. Гости зажали казахов на их половине поля и проводили хорошие атаки. Йенсен и Пукки имели по две прекрасные возможности оформить разгром. Казахстан совсем поник. Статистика ударов во втором тайме – 5:13. Суоми спокойно довели матч до победы.

Плохой результат для Украины

Сборная Украины дважды потеряла очки с Казахстаном, потому пришлось надеяться, что споткнутся и конкуренты. Впрочем, Финляндия сегодня набрала "обязательные" три пункта и сравнялась с нами в турнирной таблице (по 8 баллов). "Сине-желтые" опережают суоми лишь по разнице забитых/пропущенных: у нас – +1, у финнов – 0.

То есть две победы над Боснией и Герцеговиной еще не гарантируют сборной Украины второе место в группе. Если финны также выиграют два своих матча (против Боснии на выезде и против Франции дома) и сделают лучшую разницу голов – они обойдут нас в таблице.

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