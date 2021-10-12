Фіни мали відчутну перевагу, але забити змогли лише перед свистком на перерву. Захисники Казахстану люб'язно подарували м'яч Пуккі, а той не пробачив. Форвард Норвіча майже відразу забив вдруге, але перед цим заліз у маленький офсайд.

Фінляндія здолала Казахстан і наздогнала Україну у відборі до ЧС-2022 – Пуккі зробив результат і побив рекорд Літманена

Дубль нікуди від Пуккі не дівся. Вже у другому таймі бомбардир Фінляндії уникнув офсайду і вдало зіграв на добиванні. Гості впевнено довели матч до кінця, показавши Україні, як перемагати Казахстан. Підопічні Канерви з 8 очками наздогнали "синьо-жовтих" у таблиці групи D.