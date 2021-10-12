Півгодини сонного футболу

Старт зустрічі вийшов дуже нудним і зовсім не видовищним. Фінляндія взяла м'яч під контроль, але не могла нічогісінько створити. Казахи не пускали гостей у свій штрафний майданчик і легко обривали нехитрі комбінації суперника. Камара та Лод помилялися в простих ситуаціях, не могли віддати якісну передачу.

Фіни довели володіння до 75%, однак Казахстан у своїх контрвипадах виглядав навіть гострішим. Дальній удар Куата хоч якось освіжив гру – м'яч розминувся зі стійкою. З часом господарі вирівняли володіння, але моментів також не створювали. За перші півгодини зустрічі команди на двох завдали три удари.

Потужна кінцівка тайму від фінів

Стало цікаво ближче до перерви. У Фінляндії нарешті почали проходити швидкі атаки. Партнери двічі вивели на удар Гранлунда – правий захисник активно підключався у штрафний майданчик. Перший його постріл був неточним, а другий прийшовся у поперечину.

На останній хвилині першого тайму суомі вийшли вперед. Лод з другої спроби закинув на Пуккі, а той грамотно зіграв корпусом і пробив повз голкіпера. У компенсований час Теему оформив дубль, але арбітри скасували гол через маленький офсайд.

Пуккі побив рекорд Літманена

Фінляндія потужно розпочала другий тайм і швидко подвоїла перевагу. Три удари в одній атаці: спробу Лода заблокували, постріл Ніссіля взяв голкіпер, а Пуккі добив м'яч у порожні ворота. Цей гол став для Теему 33-м за збірну. Він став найкращим бомбардиром в історії Фінляндії, обійшовши Ярі Літманена.

Фінляндія потужніше провела другу половину зустрічі. Гості затиснули казахів на їхній половині поля та проводили хороші атаки. Єнсен і Пуккі мали по дві чудові нагоди оформити розгром. Казахстан зовсім поник. Статистика ударів у другому таймі – 5:13. Суомі спокійно довели матч до перемоги.

Поганий результат для України

Збірна України двічі втратила очки з Казахстаном, тому мусила сподіватися, що спіткнуться і конкуренти. Втім, Фінляндія сьогодні набрала "обов'язкові" три пункти та зрівнялася з нами у турнірній таблиці (по 8 балів). "Синьо-жовті" випереджають суомі лише за різницею забитих/пропущених: у нас – +1, у фінів – 0.

Тобто дві перемоги над Боснією та Герцеговиною ще не гарантують збірній України друге місце в групі. Якщо фіни також виграють два свої матчі (проти Боснії на виїзді та проти Франції вдома) і зроблять кращу різницю голів – вони обійдуть нас у таблиці.

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