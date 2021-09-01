Вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов имел претензии даже после героической ничьей в матче против Украины (2:2).

"Я бы не сказал, что у меня именно лично потрясающая игра вышла – здесь больше командные взаимодействия. Важно, что мы вместе достигаем положительного результата, это самое главное.

Казахстан – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча

Сейчас будем просматривать, в чем ошибки, где-то не доработали. В любом случае – так в обороне нельзя играть. Будем анализировать, просматривать и готовиться к следующей игре", – цитирует Покатилова Sports.kz.

Напомним, Украина с 4 очками в 4 турах занимает второе место группы D. Лидером идет Франция (3 матча, 7 очков), а преследуют "сине-желтых" финны (2 очка, 2 матча) и казахи (2 очка, 3 матча) .

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