Воротар збірної Казахстану Стас Покатілов мав претензії навіть після героїчної нічиєї у матчі проти України (2:2).

"Я б не сказав, що у мене саме особисто приголомшлива гра вийшла – тут більше командні взаємодії. Важливо, що ми разом досягаємо позитивного результату, це найголовніше.

Казахстан – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Зараз будемо переглядати, в чому помилки, де не допрацювали. У будь-якому разі – так в обороні не можна грати. Будемо аналізувати, переглядати і готуватися до наступної гри", – цитує Покатілова Sports.kz.

Нагадаємо, Україна з 4 очками у 4 турах посідає другу сходинку групи D. Лідером іде Франція (3 матчі, 7 очок), а переслідують "синьо-жовтих" фінни (2 очки, 2 матчі) і казахи (2 очки, 3 матчі).

Україна втратила перемогу над Казахстаном у матчі відбору ЧС-2022 – драматичний провал у дебюті Петракова і Сікана