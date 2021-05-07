Опытный нападающий стал первым за 35 лет игроком, оформившим дубли в обоих полуфиналах еврокубков. Об этом сообщает Opta Sports.

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Накануне Кавани дважды забил Роме в столице Италии. Неделю назад уругваец тоже оформил дубль, а манкунианцы одержали разгромную победу (6:2). Кавани повторил достижение легендарного немца Клауса Аллофса. В сезоне 1985/86 тот в составе Кёльна забил по два мяча в обоих полуфинальных поединках Кубка УЕФА против бельгийского Варегема.

К слову, в нынешнем сезоне Эдинсон Кавани провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 14 мячей.

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